Прокуратура Симферополя помогла вернуть в бюджет почти 2 млн. грн.

Прокуратура Симферополя через суд заставила общество с ограниченной ответственностью вернуть 1,9 миллионов гривен в бюджет.

"Такую сумму в качестве аванса оно получило три года назад из госбюджета за проведение работ по замене оборудования на ряде трансформаторных подстанций. Оборудование закуплено не было, но и аванс предприятие возвращать не торопилось", - сообщает пресс-служба надзорно-следственного ведомства Крыма.

Прокуратура выступила в защиту государственных интересов. В результате суд постановил взыскать деньги с фирмы.