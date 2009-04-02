Крым не может диктовать центру

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что автономия сегодня из-за недостатка финансовых ресурсов не может перейти на самофинансирование.

Об этом крымский спикер заявил в эфире одного из крымских телеканалов, сообщили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

«Сегодня говорят: необходимо все налоги, которые собираются в Крыму, оставлять здесь, потому что мы якобы отдаем в центр огромные финансовые ресурсы, а нам из центра перепадают копейки, - отметил руководитель парламента автономии. - Так вот, чтобы содержать только органы местного самоуправления, нести минимальные расходы, связанные с капитальным ремонтом, покупкой медикаментов и прочим, нам не хватает более 2,5 миллиарда средств. Поэтому мы ничего не можем диктовать центру».

«Нет сегодня финансовых ресурсов для перехода на самофинансирование», - добавил крымский спикер.

Вместе с тем, сообщил руководитель крымского парламента, «учитывая, что эта тема муссируется, особенно в период избирательной кампании», он подписал распоряжение и предложил руководителям всех фракций в ВР Крыма «дать своих представителей для того, чтобы мы уже сейчас начали формировать бюджет 2010 года». «Мы туда включили казначейство, представителей Государственной налоговой администрации, депутатов всех фракций, специалистов Совета министров Крыма, Минфина… Я хотел бы дать четкий ответ обществу, возможен одноканальный бюджет или нет», - сказал А.ГРИЦЕНКО.