В Крыму на металлолом сдали фугасные бомбы

Более 300 килограммов боеприпасов времен Второй мировой войны обнаружены в пункте приёма металлолома в Красногвардейском районе Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

«Среди огромных куч ржавого металла находились две фугасные авиабомбы весом 100 кг, 4 ФАБ-50 и 3 артиллерийских снаряда», - сообщили в МЧС.

Пункт приёма металлолома находится в 50-ти метрах от оживленной железнодорожной магистрали. По словам саперов, при взрыве радиус разлёта осколков может достигать 1500 метров.

Следствие установит, как такое количество боеприпасов попало на металлобазу.

Бомбы и снаряды будут уничтожены.