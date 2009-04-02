В ремонт улиц Симферополя вбухают более 13 миллионов гривен

Депутаты городского совета Симферополя утвердили Программу ремонта, эксплуатации и содержании улиц города в 2009 году с общим объемом финансирования более 13,4 млн. грн.

Программа утверждена сегодня на внеочередной сессии горсовета.

В этом году планируется провести реконструкцию улицы Луговая, капремонт улиц Красноармейская и 60 лет Октября, бульвара Франко, текущий и средний ремонт ряда магистральных улиц общегородского и районного значения, улиц и дорог местного значения.

Также планируются межсезонный ремонт аварийно-опасных участков, замена и установка дорожных знаков, сигнальных и ограждающих устройств.