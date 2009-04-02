Погода в Крыму на выходные

По прогнозам синоптиков, в эти выходные в Крыму осадки не ожидаются.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в субботу, 4 апреля, в автономии юго-западный ветер, 5-10 м/с. Температура ночью до 4° тепла, днем 12-17° тепла.

В Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь днем в восточных областях и в Сумской области небольшой дождь. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 11-16° тепла, на Прикарпатье, Закарпатье и в Одесской области местами 18-20° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла. В Киеве ночью 2-4° тепла, днем 13-15° тепла.

В воскресенье в Крыму северо-восточный ветер, 5-10 м/с. Температура ночью до 4° тепла, днем 12-17° тепла.