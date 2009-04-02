Антимэрская коалиция в Симферополе не угомонилась

Антимэрская коалиция в городском совете Симферополя не отказалась от планов по отзыву Геннадия БАБЕНКО с должности городского председателя.

Это дал понять депутат горсовета Борис ФРОТМАН сегодня в комментарии журналистам в Симферополе.

«Нам очень жаль, что именно этого товарища (БАБЕНКО) мы - Партия регионов - когда-то предлагали на должность городского головы. На сегодня мы считаем его нелегитимным. Мы считаем, что процесс по отзыву его из городских голов, процесс всё-таки возврата к результату выборов ещё не завершён», - сказал Б.ФРОТМАН.

Мэр не удивлён таким заявлением. «Для меня выборы как начались в декабре 2005 года, так и продолжаются. Для меня это (желание некоторых депутатов) не новость», - сказал он. Г.БАБЕНКО отметил, что на посту мэра его не хочет видеть «достаточно большое количество людей». «Я могу, кроме ФРОТМАНА, еще несколько десятков фамилий назвать, в том числе из руководства Партии регионов», - сказал Г.БАБЕНКО.