Блинова вывели из состава исполкома горсовета Симферополя

Уволенный с должности секретаря городского совета Симферополя Владимир БЛИНОВ исключён из состава исполнительного комитета горсовета.

Сегодня на внеочередной сессии горсовета депутаты внесли изменения в персональный состав исполкома, исключив оттуда В.БЛИНОВА.

Во время голосования по этому вопросу группа депутатов - представителей партии «Русский блок» и Русской общины Крыма - покинула зал заседаний.

Как сообщалось, 19 марта горсовет Симферополя снял выдвиженца партии «Русский блок» В.БЛИНОВА с должности секретаря горсовета. В знак протеста против такого решения депутат Наталья ЛАНТУХ вылила несколько куриных яиц на голову мэра Геннадия БАБЕНКО.