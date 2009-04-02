Блинова вывели из состава исполкома горсовета Симферополя
12:50, 02 апреля 2009Крым
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Соратники покинули зал заседаний
Уволенный с должности секретаря городского совета Симферополя Владимир БЛИНОВ исключён из состава исполнительного комитета горсовета.
Сегодня на внеочередной сессии горсовета депутаты внесли изменения в персональный состав исполкома, исключив оттуда В.БЛИНОВА.
Во время голосования по этому вопросу группа депутатов - представителей партии «Русский блок» и Русской общины Крыма - покинула зал заседаний.
Как сообщалось, 19 марта горсовет Симферополя снял выдвиженца партии «Русский блок» В.БЛИНОВА с должности секретаря горсовета. В знак протеста против такого решения депутат Наталья ЛАНТУХ вылила несколько куриных яиц на голову мэра Геннадия БАБЕНКО.
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