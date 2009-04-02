В Крыму разоблачили незаконных ловцов черноморской кильки

В Крыму правоохранители разоблачили должностных лиц открытого акционерного общества, которые, злоупотребляя служебным положением, выловили 8 тонн черноморской кильки в запрещенной для вылова прибрежной зоне.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, такими действиями государству нанесён ущерб на сумму более 130 тысяч гривен.

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.