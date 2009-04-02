Мэру Симферополя и без секретаря горсовета неплохо работается

Мэр Симферополя Геннадий БАБЕНКО не берётся прогнозировать, когда будет избран новый секретарь городского совета.

«Когда созреем», – ответил городской председатель сегодня на вопрос журналистов, когда же это произойдет.

«Постараемся сделать так, чтобы не допустить очередной грубой ошибки», – добавил мэр.

По убеждению Г.БАБЕНКО, не может секретарь горсовета, который избирается по предложению мэра, «активно работать против человека, который его выдвинул, поддержал и предложил его кандидатуру». «Это, мягко говоря, ни что иное, как предательство», – считает городской председатель Симферополя.

Г.БАБЕНКО сообщил, что рассматривается много кандидатур на должность секретаря. «Кандидатур много, но лучше, знаете, есть такая поговорка: семь раз отмерь – один раз отрежь. Потому что это же опять головная боль! Ему говоришь, сделай так, а он сделает наоборот, а ещё будет всем говорить, что он в городе хозяин, и БАБЕНКО скоро переизберут. Зачем оно мне надо?», – заявил мэр.

На вопрос, как долго он может работать без секретаря, городской председатель ответил – сроки законом не оговариваются.

На вопрос, то есть, он может работать один, ответил: «Могу, в принципе. Я привык один работать».

Как сообщалось, 19 марта горсовет Симферополя снял Владимира БЛИНОВА с должности секретаря горсовета.