Горсовет Симферополя требует отставки Ющенко и Тимошенко

Депутаты городского совета Симферополя требуют отставки Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Кабинета министров в связи с «катастрофической ситуацией» в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом сегодня на внеочередной сессии горсовета обращении депутатов к главе государства, председателю парламента и премьер-министру Украины. Инициаторами принятия обращения являются представители Партии регионов и Блока Витренко.

Депутаты считают политическую и социально-экономическую ситуацию «тревожной, способствующей росту общественной напряженности и созданию условий для дальнейшей дестабилизации положения в государстве».

Авторы обращения заявляют о «крайне низкой эффективности проводимой в государстве финансовой, инвестиционной политики, политики в сфере труда и занятости населения, социальной защиты». «Все заявления правительства об удовлетворительном социально-экономическом состоянии страны являются недостоверными», - считают в горсовете Симферополя.

В этой связи депутаты требуют отставки Кабмина и предлагают В.ЮЩЕНКО покинуть пост главы державы. «Мы, депутаты Симферопольского городского совета, представляющие интересы своих избирателей, выражаем недоверие Президенту Украины и предлагаем ему добровольно покинуть свой пост, требуем немедленной отставки Кабинета министров Украины», - сказано в обращении.