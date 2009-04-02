Анонсы на 3 апреля
09.15. Селекторное совещание по актуальным вопросам социально-экономического развития Автономной Республики Крым.
На повестку дня совещания вынесены следующие вопросы:
1. Об оплате за потребленные энергоносители (природный газ, электроэнергия) и предоставленные услуги по тепло- и водоснабжению, водоотведению.
2. О разработке планов мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2009 – 2010 годов.
3. О ходе проведения весенней акции «Чистый Крым».
4. Об открытии спецсчетов тепловырабатывающими предприятиями в учреждениях ОАО «Ощадбанка» со специальным режимом расчетов с ДК «Газ Украины» за потребленный природный газ.
5. Об установлении экономически обоснованных тарифов на услуги тепло-водоснабжения и водоотведения.
Зал заседаний Совмина Крыма (на 1-м этаже).
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10.00 - 12.00. Приём граждан председателем Постоянной комиссии ВР АРК по правовым вопросам, правопорядку и чрезвычайным ситуациям Лубиной Л.Е.
14.00 - 16.00. Приём граждан председателем комиссии ВР АРК по внешнеэкономическим связям, торговле и предпринимательству Ивановым В.В.
Место проведения: каб. № 110 ВР АРК.
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10.00. Всеукраинские соревнования по велоспорту (шоссе) в Феодосии.
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12.00. Соревнования по мини-футболу среди юношей 1994-1996 годов рождения совместно с РС ФСО «Колос».
Симферополь, ДКП.
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11.00. Пресс-конференция представителей ВО «Свобода» на тему: «Заява з приводу піратства з боку Російської Федерації в Азовському морі».
Информационный пресс-центр (ул.Севастопольская, 8, к. 106).