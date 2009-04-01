Куницын хочет, чтобы Москва и о нём не забывала?

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН приветствует достигнутые соглашения между руководством Москвы и делегацией Севастопольского горсовета, в частности, о подписании программы создания «Дома Севастополя» через две недели.

При этом он считает некорректной формулировку, согласно которой «Дом Севастополя» будет привилегией только горсовета Севастополя, избранного горожанами.

Как сообщили в отдел по делам прессы и информации горгосадминистрации, по мнению С.КУНИЦЫНА, «Дом Севастополя» в Москве должен стать «привилегией» не депутатов, а всех севастопольцев».

С.КУНИЦЫН также заявил: «Мы рады, что городской Совет также включился в эту работу, которая велась администрацией на протяжении более чем двух лет, а до этого еще два года я занимался таким же проектом на посту председателя правительства АРК».

Он напомнил, что история создания «Дома Севастополя» в Москве началась в январе 2007 года. «В феврале (2007 года - УНИАН) Юрий ЛУЖКОВ открыл у нас «Дом Москвы», было даже распоряжение Правительства Москвы, выделен участок земли, началась подготовка к сооружению общественного культурно-делового центра «Севастополь», но «проект так и не был реализован».

«Мало того, - добавил С.КУНИЦЫН, - в январе этого года распоряжение утратило силу. В феврале наша делегация побывала в Москве. У меня было много рабочих встреч, в том числе и с председателем Мосгордумы Владимиром ПЛАТОНОВЫМ. Мы жестко поставили вопрос о строительстве «Дома Севастополя» в Москве. И нас заверили: представительство нашего города, региона будет построено. Тогда началась подготовка документации. Сейчас визит делегации горсовета в Москву только подтверждает - эта работа велась успешно».

С.КУНИЦЫН также выразил уверенность, что севастопольский «деловой, культурный центр станет главным связующим звеном в реализации всех совместных проектов Москвы и Севастополя».

Накануне пресс-служба Севастопольского горсовета распространила официальное сообщение, согласно которому, «Дом Севастополя» в Москве будет привилегией только горсовета, избранного горожанами. Об этом заявил журналистам центральных СМИ России мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ во время встречи с председателем Севастопольского городского совета Валерием САРАТОВЫМ, возглавляющим визит делегации горсовета Севастополя в Москву». Далее в сообщении говорится: «Программа создания такого «Дома Севастополя» в Москве, по утверждению Ю.ЛУЖКОВА, «будет подписана с горсоветом через две недели, а сейчас мы вместе с В.САРАТОВЫМ дали поручение и севастопольцам, и работникам правительства Москвы подготовить этот серьезный хозяйственный и общественный документ».