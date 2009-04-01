В Симферополе подорожает квартплата

С 1 мая в Симферополе увеличится тариф на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, предоставляемые жилищно-эксплуатационными объединениями.

Об этом сообщил пресс-центр мэрии Симферополя.

Сейчас тариф составляет 60 копеек за квадратный метр для благоустроенного жилья и 25 копеек - для строений без удобств.

«Существующий тариф, принятый еще в 2005 году, покрывает расходы жилищных объединений лишь на 35-40%, а за прошедшие годы цены на материалы, топливо, энергоресурсы резко возросли, повысился размер заработной платы», - говорится в сообщении мэрии.

После увеличения тариф будет варьироваться от 30 коп. до 2 грн. 13 коп. за квадратный метр. Новый тариф рассчитан на каждый жилой дом. На величину тарифа влияет год постройки дома, этажность, степень благоустройства, балансовая стоимость.

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О размере новых тарифов, которые вступят в силу 1 мая 2009 года, граждане могут узнать в ЖЭО по месту жительства:

КП ЖЭО Железнодорожного района – тел. 25-30-46, адрес: ул. Дзюбанова, 13.

КП ЖЭО Киевского района – тел. 25-10-25, адрес: ул. Лермонтова, 17.

КП ЖЭО Центрального района – тел. 44-58-12, адрес: ул. Крымских партизан, 13.