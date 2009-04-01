Работники ЖЭКа растратили немного денег громады Феодосии

Прокуратура Феодосии возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц одного из ЖЭКов, которые использовали кассу коммунального предприятия как кассу взаимопомощи.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, руководителю коммунального предприятия срочно понадобились деньги, он распорядился выдать ему пять тысяч гривен из кассы ЖЭКа.

Распоряжение по своему усмотрению деньгами громады квалифицировано прокуратурой по ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата средств путем злоупотребления служебным положением.