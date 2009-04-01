Крымский чиновник от юстиции продал здание общежития

Сакская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении начальника исполнительной службы местного управления юстиции, чей подчиненный продал здание общежития.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, руководитель обвиняется в халатности. "Из-за отсутствия должного контроля его подчиненный незаконно продал здание общежития, превратив его на бумаге в …стройматериалы", - говорится в сообщении.

За эти действия, квалифицированные прокуратурой как превышение полномочий и должностной подлог, государственный исполнитель уже привлечен к уголовной ответственности и по решению суда в течение двух лет не сможет вернуться в свое кресло и занимать аналогичные должности.

За недосмотр за госисполнителем его начальник предстанет перед судом.