В Севастополе к юбилею Гоголя смастерили черевички императрицы

В Севастополе к 200-летию со дня рождения писателя Николая Гоголя смастерили «черевички императрицы».

Как известно, кузнец Вакула – герой повести Гоголя «Ночь перед Рождеством» – летал на Чёрте в Петербург к императрице за «черевичками» для своей Оксаны.

Композицию «Черевички императрицы» установили накануне в детском городке «Лукоморье».

Как рассказал корреспонденту УНИАН директор городка Николай ПОМОГАЛОВ, «черевички императрицы» стоят на пьедестале. «Подставка – в виде песочных часов, она обрамлена ковкой. На подставке – черевички, они накрыты прозрачным колпаком. Я горжусь этой работой», – сказал Н.ПОМОГАЛОВ.

Он также сообщил, что в скором времени в севастопольском «Лукоморье» появится новая работа – пушкинское Лукоморье. «Всё это будет в камне, бетоне, металле. Большой дуб, кот, русалка, леший, избушка, Кащей...», – отметил Н.ПОМОГАЛОВ. Скульптурную композицию планируется открыть в июне – к 210-летию со дня рождения Александра Пушкина.