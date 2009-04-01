Две морские мины подорвали в Крыму

В Севастополе водолазы-пиротехники МЧС провели операцию по ликвидации двух морских мин общим весом более 1080 кг.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Севастополе, накануне в Нахимовском районе за мысом Толстый на глубине 5 м водолазно-пиртехнической группой МЧС была уничтожена морская якорная мина весом 609 кг 1912 года разработки России, в этот же день в Гагаринском районе Севастополя, вблизи мыса Песчаный, перед бухтой Круглая, была ликвидирована немецкая 480-килограммовая морская якорная мина UMA.

Обе мины были обнаружены местными ныряльщиками осенью 2008 году. По решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, ликвидация боеприпасов была перенесена на весенний период.

Одну из мин, более тяжелую для уничтожения, специалисты МЧС транспортировали за границу Константиновской бухты, у которой она была найдена. Для этого водолазы-пиротехники осуществили отрыв боеприпаса от почвы понтонами, вывели ее на фарватер Севастопольской бухты, отбуксировали за мыс Толстый на расстояние 250 метров от берега и опустили на необходимую глубину. Под водой мину взорвали.

Немецкую мину подорвали на месте её обнаружения.