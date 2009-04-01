В Крыму откроется музей ослов

4 апреля в Бахчисарайском районе Крыма планируется открыть музей ослов. Он станет первым в Крыму.

Выставку создадут на территории фермы «Чудо-ослик» в бахчисарайском селе Залесное.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор фермы Иван ПОМОГАЛОВ, в качестве экспонатов в музее будут представлены подковы, телеги, информационный материал об истории ослов в Крыму, сказки, героями которых были ослики, а также подарки, которые дарили ферме её посетители. «Всё это мы выставим под открытым небом. Из-за кризиса мы не смогли подготовить помещение», - сообщил И.ПОМОГАЛОВ. А уже в мае планируется перенести экспонаты в помещение.

Ферма «Чудо-ослик» - первая ослиная ферма в Крыму. Сейчас там живут больше 50-ти осликов. В 2008 году в селе Залесное установили первый в Украине памятник ослу.