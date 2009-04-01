В Саках появится постоянная гоголевская экспозиция

В крымском городе Саки сегодня пройдет ряд торжественных мероприятий, посвященных 200-летию Николая Гоголя.

В частности, откроют бюст писателя, гоголевскую постоянную экспозицию в местном краеведческом музее, проведут церемонию в честь присвоения центральной городской библиотеке имени Гоголя.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Севастопольской горгосадминистрации, профессор, известный гоголевед Владимир КАЗАРИН.

По его информации, для участия в этих мероприятиях в Саки, единственный город Крыма, где летом 1835 года побывал писатель, съехались гоголеведы, музейщики, литераторы, работники библиотек из Киева, Москвы, Запорожья и городов Крыма.

Бюст Гоголя выполнен 84-летним киевским архитектором Петром МОВЧУНОМ и установлен в центре города, недалеко от краеведческого музея.

В.КАЗАРИН также сообщил, что в Севастополе, согласно государственному плану мероприятий, приуроченных к юбилею писателя, 27 марта спектаклем Русского академического драматического театра имени Анатолия Луначарского «Женитьба» начался Гоголевский театральный фестиваль. По словам В.КАЗАРИНА, средств на его проведение «не дают», но помогают в организационном плане.

Тем не менее, добавил В.КАЗАРИН, 5-6 апреля севастопольский «Театр на Большой морской» представит зрителям премьерные «Мертвые души», в драматическом театре имени Бориса Лавренева состоится гоголевский капустник.

Кроме того, по информации В.КАЗАРИНА, с гоголевскими произведениями в городе побывает Украинский музыкальный театр, а летом два спектакля по произведениям Николая Гоголя севастопольцы и гости города увидят в исполнении Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.