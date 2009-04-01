«Славутич» примет участие в апрельской активации BLАCKSEAFOR

Сегодня из Севастополя для участия в апрельской активации Черноморской группы военно-морского сотрудничества BLАCKSEAFOR отбудет корабль управления ВМС Украины «Славутич».

Как сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС, предусматривается, что во время нынешней активации корабли ВМС стран Черного моря - фрегат «Смели» (Болгария), большой десантный корабль «Азов» (Россия), корвет «Е.Себастиан» (Румыния), фрегат «Фатих» (Турция) и корабль управления «Славутич» (Украина) - посетят порты Эрегли (Турция), Констанца (Румыния) и Бургас (Болгария).

Во время пребывания в этих портах военные моряки осуществят официальные визиты к представителям руководства местных органов власти и командования военно-морских баз, осуществят мероприятия базовой подготовки, посетят культурные и исторические места.

На переходе морем корабли соединения проведут учения по противовоздушной обороне, борьбе за живучесть корабля, плаванию в ордерах, предоставлению помощи человеку, оказавшемуся за бортом, буксировке поврежденного судна, отражению ударов быстроходных малоразмерных целей, бою с надводным кораблем противника, мониторингу гражданского судоходства и навигационного ориентирования по стандартам НАТО.

Командующим Черноморской группой военно-морского сотрудничества BLACKSEAFOR нынешней активации является представитель ВМС Украины контр-адмирал Виктор КОСЕНКО, начальником штаба соединения назначен капитан 1-го ранга Георги РУСЕВ (ВМС Болгарии).

Оперативный штаб командования BLАCKSEAFOR, в который входят представители Военно-морских сил Болгарии, Грузии, Российской Федерации, Румынии, Турции и Украины, будет находиться в Севастополе.

Активация продлится до 21 апреля.

Справка УНИАН. В соответствии с заключенным 2 апреля 2001 года в Стамбуле соглашением о создании Совместной черноморской военно-морской группы, основными заданиями BLACKSEAFOR являются проведение операций по поиску и спасанию, гуманитарных, противоминных операций, операций по защите окружающей среды, визиты доброй воли и другие задания при согласии стран-участниц.