Ряд районов Симферополя без воды

В связи с проведением плановых работ на насосной станции первого подъема сегодня прекращена подача воды в ряд микрорайонов Симферополя.

Об этом сообщил директор горводоканала Сергей БОЙЧУК, информирует пресс-центр мэрии Симферополя.

Так, воды не будет в микрорайонах «Луговое», «Петровская балка», «Битак», на улицах Полигонная, Чехова, Крылова, Козлова, Киевская, 51 Армии, Суходольная, Ленина, Воровского и на ряде других улиц.

Водоснабжение будет восстановлено к 21.00.

Горводоканал приносит свои извинения за причиненные неудобства.