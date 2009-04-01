Ряд районов Симферополя без воды
11:34, 01 апреля 2009Крым
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Водоканал приносит извинения
В связи с проведением плановых работ на насосной станции первого подъема сегодня прекращена подача воды в ряд микрорайонов Симферополя.
Об этом сообщил директор горводоканала Сергей БОЙЧУК, информирует пресс-центр мэрии Симферополя.
Так, воды не будет в микрорайонах «Луговое», «Петровская балка», «Битак», на улицах Полигонная, Чехова, Крылова, Козлова, Киевская, 51 Армии, Суходольная, Ленина, Воровского и на ряде других улиц.
Водоснабжение будет восстановлено к 21.00.
Горводоканал приносит свои извинения за причиненные неудобства.
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