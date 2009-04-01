Google переименовался в Гоголь. Правда, на один день. Сегодня, в день 200-летия великого писателя. Компания "повесила" на своем поисковике специальный логотип, посвященный этому дню.

Как говорят в компании, концепция этого праздничного логотипа была подсказана поисковику самим Николаем Ваильевичем. При его создании "гугловцы" переставили всего пару букв – как когда-то сам писатель переименовал рассказ "Сон" в "Нос". Кликнув по логотипу, пользователь сможет оказаться в мире произведений Гоголя, обещает Google.

Эхо Москвы