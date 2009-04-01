Несанкционированной торговле на плато Ай-Петри снова объявлен бой

Исполнительному комитету Ялтинского городского совета поручено до 1 июня принять меры, направленные на недопущение несанкционированной торговли на территории плато горы Ай-Петри.

Об этом говорится в утвержденном Советом министров Крыма постановлении «О мероприятиях по подготовке и проведению курортного сезона 2009 года в Автономной Республике Крым».

Помимо этого, исполкому горсовета Ялты необходимо выявлять и пресекать деятельность субъектов хозяйствования, которые, не имея разрешительных документов, предоставляют услуги туристам на плато Ай-Петри.

Кроме того, исполкому поручено до 1 июня организовать на верхней и нижней станциях канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри» бесперебойную работу зон ожидания для туристов, пользующихся услугами «канатки».