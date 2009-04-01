В деле экс-шефа райотдела милиции 24 эпизода преступной деятельности
00:19, 01 апреля 2009Крым
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Оборотнем займется суд
Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника Первомайского районного отделения милиции автономии.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.
Экс-начальнику райотдела предъявлено обвинение по 24 эпизодам преступной деятельности, в том числе по фактам злоупотребления служебным положением, служебного подлога, незаконного задержания, краж, грабежей, грубого нарушения законодательства о труде, мошенничества, незаконного хранения наркотических веществ.
Дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.
Как сообщал УНИАН, милиционер был задержан в конце октября 2008 года.
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