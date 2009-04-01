К 100-летию дома Волошина в Крыму предлагают выпустить монету

Совет министров Крыма предлагает выпустить юбилейную памятную монету к 100-летию Дома Максимилиана Волошина в Коктебеле.

В 2013 году исполняется 100 лет с момента завершения постройки в Коктебеле дома поэта, художника, переводчика Максимилиана Волошина. Как известно, дом Волошина был местом паломничества творческой интеллигенции.

Крымское правительство утвердило постановление о проведении в 2009-2013 годах мероприятий, посвященных юбилею дома.

Помимо выпуска монет, Совмин предлагает выполнить работы по восстановлению флигеля на территории дома-музея для размещения хранилищ фондов и музея истории Коктебеля (2009-2010 годы), осуществить строительство новой экспозиции дома-музея (2009 г.), подключить дом к Интернету и создать сайт (2009 г.), провести каталогизацию фондов коллекций Дома-музея, создать электронную коллекцию (2009-2013 гг.), провести реставрацию музейных предметов (2009-2013 гг.), подготовить и издать подарочный альбом «Сокровища русского искусства. Дом-музей М.А.Волошина» с набором постеров работ Волошина, выпустить серию репринтных изданий книг «Из мемориальной библиотеки М.А.Волошина» (2009-2013 гг.), организовать Международную научно-практическую конференцию «Волошинские чтения» и Международный симпозиум «Волошинский сентябрь» (2013 г.) и т.д.

Мероприятия направлены на обеспечение сохранности уникальной коллекции Дома-музея Волошина и его развитие как международного культурного центра.

Ориентировочная потребность в средствах - более 8,5 млн. грн.

Как говорится в пояснительной записке, финансирование затрат на проведение мероприятий в 2009-2013 гг. предусматривается за счет госбюджета Украины, бюджета Крыма и других источников.