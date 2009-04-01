Американский фрегат прибыл в Батуми из Севастополя

Фрегат ВМС США "Клакринг", ранее посетивший Севастополь, накануне зашёл в порт Батуми с дружественным визитом, сообщает Лента.русо ссылкой на грузинское информагентство.

Американский боевой корабль встретил глава правительства Аджарской автономной республики Леван Варшаломидзе, отметивший, что "визит служит углублению военного сотрудничества между Грузией и США".

По данным агентства, 2 апреля капитан корабля и представители экипажа встретятся с руководителем местной пограничной полиции генерал-майором Зазой Гогава и директором службы береговой охраны капитаном первого ранга Бесиком Шенгелия.

В Батуми также ожидают посла США в Грузии Джона Тефта и министра обороны Давида Сихарулидзе.

В рамках визита намечено проведение совместных учений и культурных мероприятий, включая товарищеский матч по футболу между командой корабля и служащими береговой охраны Грузии. На корабле будут проведены практические и теоретические тренинги для сотрудников службы береговой охраны.

Фрегат покинет территориальные воды Грузии 3 апреля.

Напомним, что 25 марта "Клакринг" прибыл в порт Севостополя, где его встретили несколько сот протестантов - активистов местных организаций политических партий.