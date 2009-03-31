Крымским депутатам хватит и четырёх лет, считает Президент

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что депутаты Верховной Рады Крыма должны избираться сроком на четыре года.

Об этом говорится во внесенном сегодня Президентом в парламент страны проекте Закона «О внесении изменений в Конституцию Украины».

«Депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым избираются сроком на четыре года на прямых выборах жителями громад в пределах Автономной Республики Крым, которые имеют право голоса, <...> путем тайного голосования», - отмечается в проекте.

Как сообщалось, 19 марта ВР приняла закон «Об утверждении изменения к статье 22 Конституции Автономной Республики Крым (по поводу срока полномочий ВР АРК)».

Данным законом предусмотрено, что срок полномочий Верховной Рады АРК составляет 5 лет (в ныне действующем законодательстве срок полномочий составлял 4 года).

Закон вступает в силу со дня его опубликования и вводится в действие со дня назначения в соответствии с Конституцией и законами Украины очередных выборов в Верховную Раду Автономной Республики Крым в 2010 году.