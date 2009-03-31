Для досуга «православной молодежи» согласовали 10 га

Совет министров Крыма согласовал место расположения базы отдыха в Бахчисарайском районе обществу с ограниченной ответственностью «Центр досуга православной молодежи».

Речь идет об участке площадью 10 гектар из земель запаса за границами населенных пунктов Голубинского сельского совета.

Такое решение было принято сегодня на заседании правительства автономии.

Совмин разрешил разработку проекта отвода земучастка на условиях аренды.

Заместитель прокурора Крыма Тамила ДРОБИЦКАЯ выступала против принятия данного решения. Она, в частности, заявила о необходимости проведния земельного аукциона. «Ну чего мы так боимся аукционов? Может, они (ООО) выиграют этот аукцион», - сказала Т.ДРОБИЦКАЯ.