Пять чиновников Судака начислили себе лишних полмиллиона к зарплате

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий должностными лицами Судакского городского совета.

За два с половиной года 5 судакских чиновников получили незаконных начислений к зарплате на сумму почти полмиллиона гривен.

"Труд пяти судакских чиновников влетел громаде в "копеечку", - отмечают в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Решение о возбуждении дела принято по результатам проверки соблюдения бюджетного законодательства в деятельности горсовета, в ходе которой были выявлены нарушения установленного порядка расходования средств местного бюджета.