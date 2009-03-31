Пять чиновников Судака начислили себе лишних полмиллиона к зарплате
19:13, 31 марта 2009Крым
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Возбуждено уголовное дело
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий должностными лицами Судакского городского совета.
За два с половиной года 5 судакских чиновников получили незаконных начислений к зарплате на сумму почти полмиллиона гривен.
"Труд пяти судакских чиновников влетел громаде в "копеечку", - отмечают в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Решение о возбуждении дела принято по результатам проверки соблюдения бюджетного законодательства в деятельности горсовета, в ходе которой были выявлены нарушения установленного порядка расходования средств местного бюджета.
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