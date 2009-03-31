В Крыму утверждены мероприятия ко Дню памяти жертв депортации

Совет министров Крыма на своем заседании в среду утвердил план мероприятий ко Дню памяти жертв депортации.

Так, в апреле-мае должны пройти тематические кинопоказы и выставки, конкурс реферетов среди студентов ВУЗов Крыма на тему «Мое отношение к депортации народов из Крыма», в мае – «уроки памяти» во всех общеобразовательных школах и других учебных заведениях автономии.

15 мая пройдет траурное собрание, приуроченное памяти жертв депортации из Крыма.

15-18 мая мэры и главы райгосадминистраций должны обеспечить проведение траурного реквиема и других траурных мероприятий в регионах автономии.

15 мая, 24 июня и 18 августа в Симферополе состоится возложение цветов.

В мае-декабре планируется постановка спектакля по пьесе Муедина «Потухшие звёзды» с последующим показом в городах и райцентрах Крыма.

Справка УНИАН. В мае 1944 года тогдашний руководитель СССР Иосиф Сталин подписал подготовленное НКВД постановление «О выселении крымских татар из Крымской АССР в Узбекскую ССР». Крымских татар обвинили в сотрудничестве с фашистами. Выселение крымских татар началось утром 18 мая 1944 года и было завершено к вечеру 20 мая. По разным данным, от 180 тыс. до 190 тыс. крымских татар были выселены с территории полуострова.

Помимо крымских татар, из Крыма выселили представителей других народов: в начале войны, в 1941 году – крымских немцев; в 1944 году – армян, болгар и греков.

Массовое возвращение депортированных началось в конце 1980-х – в начале 1990-х годов. Важную роль в юридическом оформлении этого процесса сыграла Декларация Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 года «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав». В 1991 году были приняты законы «О реабилитации жертв политических репрессий» и «О реабилитации репрессированных народов».

С 1993 года 18 мая отмечается в Крыму как День памяти жертв депортации.