Спикер Крыма обещает обнародовать декларацию о доходах

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО пока не заполнил декларацию о доходах за прошлый год, но обещает сделать это в самое ближайшее время.

«Я пока ещё декларацию не заполнил», - сказал руководитель парламента автономии сегодня журналистам в Симферополе.

Крымский спикер заявил, что конечный срок сдачи декларации - 15 апреля.

«У меня ещё есть 15 дней, чтобы можно было учесть всё, что было в 2008 году присовокуплено к доходам государственного служащего», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он пообещал обнародовать свою декларацию в СМИ.