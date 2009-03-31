Спикер Крыма обещает обнародовать декларацию о доходах
18:03, 31 марта 2009Крым
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Гриценко ещё не всё подсчитал
Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО пока не заполнил декларацию о доходах за прошлый год, но обещает сделать это в самое ближайшее время.
«Я пока ещё декларацию не заполнил», - сказал руководитель парламента автономии сегодня журналистам в Симферополе.
Крымский спикер заявил, что конечный срок сдачи декларации - 15 апреля.
«У меня ещё есть 15 дней, чтобы можно было учесть всё, что было в 2008 году присовокуплено к доходам государственного служащего», - сказал А.ГРИЦЕНКО.
Он пообещал обнародовать свою декларацию в СМИ.
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