Ющенко хочет в крымской автономии государственную администрацию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во внесенном сегодня в Верховную Раду проекте новой Конституции предлагает предусмотреть новое административно-территориальное устройство и новые принципы местного самоуправления.

Так, в частности, В.ЮЩЕНКО предлагает образовать государственную администрацию в Автономной Республике Крым, глава которой назначается на должность и увольняется Президентом.

Глава госадминистрации обеспечивает взаимодействие правительства и парламента автономии, территориальных подразделений министерств, других центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Действие актов крымской Верховной Рады и Совета министров автономии "по мотивам несоответствия Конституции Украины, законам" останавливается главой госадминистрации в АРК с одновременным обращением в суд.

Постоянный Представитель Президента Украины в АРК слагает свои полномочия перед руководителем страны в день назначения на должность главы государственной администрации в автономии. Представительство Президента Украины в автономии ликвидируется главой администрации в АРК.