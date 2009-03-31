Уволен начальник КРУ Крыма

Главное контрольно-ревизионное управление Украины освободило Ивана БУРЕЯ от должности начальника КРУ в Автономной Республике Крым, утверждает крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО.

«У меня есть копия Главного контрольно-ревизионного управления Украины, где БУРЕЙ Иван Степанович с 1 апреля уже освобожден от должности начальника КРУ (в Крыму)», - сказал А.ГРИЦЕНКО сегодня журналистам в Симферополе.

Спикер автономии заявил, что рассматривается несколько кандидатур «на эту ответственную должность в Крыму». «На следующей неделе, к концу недели, вы будете знать, кто назначен начальником КРУ Автономной Республики Крым», - пообещал руководитель парламента автономии.