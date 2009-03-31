Человек Ющенко распереживался – куда подевался новый министр

Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Леонид ЖУНЬКО недоумевает из-за отсутствия на заседании крымского правительства нового министра курортов и туризма автономии Андрея СУМЦОВА.

А.СУМЦОВ должен был докладывать о мероприятиях по подготовке и проведению курортного сезона-2009, однако отсутствовал на заседании, поэтому пришлось выступать его заместителю Марине СЛЕСАРЕВОЙ.

«А где ж министр, почему же министр не докладывает?.. Избрали нового министра, вот сегодня и показался бы: как он - готов к работе или не готов», - сказал Л.ЖУНЬКО.

Со своей стороны крымский премьер Виктор ПЛАКИДА заявил, что А.СУМЦОВ «взял на себя ответственность выехать в Киев и отчитаться о проделанной работе за прошлый год». «Насколько я знаю, доклад состоялся, но (министр) ещё не вернулся из командировки», - отметил В.ПЛАКИДА.

На что постпред главы державы сказал: по его сведениям, «командировка закончилась вчера, и он (А.СУМЦОВ) должен был сегодня быть на работе». «На работе его нет, потому что он боится стоять на этой трибуне», - заявил Л.ЖУНЬКО.