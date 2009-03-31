Капитан судна пойдет под суд за незаконный лов рыбы в Чёрном море

Сообщение прокуратуры

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении капитана рыболовецкого судна, которое ловило рыбу в запрещенном для промысла районе Черного моря. Как сообщает пресс-служба прокуратура Крыма, организатору незаконного лова предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, должностной подлог). Ущерб, причиненный действиями капитана, составляет почти 50 тысяч гривен.

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