Любителям выпить и покурить придётся платить больше

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины ”О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 230 народных депутатов из 442, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим документом, в частности, повышаются ставки акцизного сбора на водочные напитки, ряд вин, спирт. Эта норма не касается натуральных вин марочных, вермутов и спирта, который используется в изготовлении лекарственных препаратов.

Кроме того, законом предусмотрено с 1 ноября 2009 года повысить ставки на тяжелые дистилляты на 50% (с 20, 30, 35, 45 евро до 30, 45,50,65 евро за 1000 кг), ввести ежегодную индексацию ставок акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки в зависимости от индекса потребительских цен.

Законом вводится единый прозрачный подход к налогообложению алкогольных напитков в зависимости от содержания спирта.

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Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины “О внесении изменений в Закон Украины "О ставках акцизного сбора на табачные изделия".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовал 241 народный депутат из 446, зарегистрированных в сессионном зале.

Ставку акцизного сбора предусматривается брать не в процентах с оборота к реализации товара, как сейчас, а в процентах к максимальной розничной цене.

Размер минимального налогового обязательства наиболее массового вида табачных изделий, сигарет с фильтром, увеличивается с 47 до 100 гривен на 1000 сигарет, или на 1,06 гривни на пачку из 20 сигарет. Ставки акциза на все другие виды табачных изделий будут расти приблизительно теми же темпами, что и на сигареты с фильтром, чтобы не допустить перехода потребителей на другие изделия из-за их относительного удешевления.