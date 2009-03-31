Погода в Крыму на день дурака
12:22, 31 марта 2009Крым
0
Днём до 20° тепла
По прогнозам синоптиков, в среду, 1 апреля, ночью в Крыму без осадков, днём возможен небольшой дождь.
Как сообщили в Украинском Гидрометцентре, 1 апреля температура ночью 3-8° тепла, днём 15-20° тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
2 апреля на полуострове без существенных осадков. Ночью 3-8° тепла, днём 12-17° тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter