Погода в Крыму на день дурака

12:22, 31 марта 2009
Крым
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Днём до 20° тепла

По прогнозам синоптиков, в среду, 1 апреля, ночью в Крыму без осадков, днём возможен небольшой дождь.

Как сообщили в Украинском Гидрометцентре, 1 апреля температура ночью 3-8° тепла, днём 15-20° тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. 

2 апреля на полуострове без существенных осадков. Ночью 3-8° тепла, днём 12-17° тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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