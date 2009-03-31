В Крыму разоблачили мошенников

В Крыму правоохранители разоблачили должностных лиц управления городского хозяйства одного из горсоветов, общества с ограниченной ответственностью и частного предпринимателя, которые незаконно получили более 200 тысяч гривен.

Как сообщает сегодня Департамент связей с общественностью МВД Украины, в 2007 году, выполняя в 100 квартирах работы по переоборудованию центральной системы отопления на индивидуальную, они незаконно получили от владельцев более двухсот тысяч гривен. Согласно решению исполкома горсовета - работы финансировались из местного бюджета.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 и ч.2 ст.364 (мошенничество и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.