В парке Победы в Севастополе альпинисты практически завершили высотные работы на памятнике Георгию Победоносцу.

Как напоминает пресс-служба Севастопольской городской государственной администрации, памятник открыли к 220-летию основания Севастополя. Высота памятника 30 метров, венчает стелу трехметровая медная скульптура святого, изображенного в стиле канонических православных традиций.

6 лет назад работы обошлись «в копеечку». Из бюджета Гагаринского района на благоустройство вокруг будущего памятника было выделено 50 тыс. гривен. 30 тыс. гривен на освещение центральной аллеи парка. 70 тыс. гривен добровольно собрали предприниматели. Затраты строительного управления Черноморского флота России составили 100 тыс. гривен. Еще 35 тыс. гривен для нанесения позолоты на медную скульптуру выделил фонд «Москва-Севастополь».

В последние годы скульптура позеленела. Альпинисты, работавшие над памятников в эти дни, подтвердили: следов позолоты на святом нет.

«Это же стыд и позор, золото украли, – заявил председатель Севастопольской администрации Сергей КУНИЦЫН. – И было ли оно на памятнике? Знающие люди говорят: скульптуру просто тогда натерли до блеска пастой гои и торжественно установили, а теперь она – зеленая и неприглядная. А деньги куда делись?».