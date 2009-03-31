Заседание Совета министров Крыма

31 марта - 14.00. Заседание Совета министров Автономной Республики Крым в зале заседаний на первом этаже.

Среди прочих планируется рассмотреть следующие вопросы:

1. Об утверждении мероприятий по реализации в 2009 году в Автономной Республике Крым Стратегии преодоления бедности.

2. Об исполнении сводного бюджета Автономной Республики Крым за 2008 год.

3. Об увеличении субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения тарифам, утвержденным или согласованным органами государственной власти или органами местного самоуправления.

4. О Мероприятиях по подготовке и проведению курортного сезона 2009 года в Автономной Республике Крым.

5. О ходе выполнения Программы Автономной Республики Крым «Здоровье крымчан» на 2008 – 2012 годы.

6. Об организации оздоровления отдыха детей в Автономной Республике Крым в 2009 году.

7. О мероприятиях по упорядочиванию работы рынков в Автономной Республике Крым.

8. Об изучении вопроса соблюдения прав и интересов потребителей на территории Автономной Республики Крым.