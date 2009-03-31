Пограничная собака нашла марихуану

В пункте пропуска «Крым» служебная собака крымских пограничников по кличке Лада помогла обнаружить марихуану в автобусе, который следовал по маршруту «Одесса – Краснодар».

Как сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины, 38-летний житель Одессы смешал «травку» с табаком. «Досмотровая группа в составе пограничников и таможенников, возможно, и не обратила бы внимания на пачку сигарет «Мальборо», которая лежала на видном месте, если бы ею не заинтересовалась Лада», – говорится в сообщении.

Предварительная экспертиза Крымской таможни показала наличие марихуаны в 10 сигаретах, которые были в пачке.

Это уже третий случай в этом году, когда на помощь «зелёным беретам» приходят собаки.

В 2008 году из 12-ти случаев выявления оружия в пунктах пропуска Крыма 9 – заслуга служебных собак. Наркотики обнаруживались псами в 10-ти случаях из 15-ти.