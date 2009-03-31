В Керчи обнаружили 2,5 кг похожей на ртуть жидкости

В Керчи обнаружена бутылка с неизвестным веществом, похожим на ртуть.

Информация о находке поступила к спасателям накануне, сообщает пресс-служба Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

На место обнаружения подозрительной жидкости выезжали сотрудники МЧС и МВД.

Установлено, что похожая на ртуть жидкость находится в стеклянной емкости около колодца. Вес жидкости составляет около 2,5 кг.