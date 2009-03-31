Ющенко присвоил второй ранг госслужащего 8 чиновникам Крыма

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил второй ранг государственного служащего четырем крымским министрам и четырем руководителям постоянных комиссий парламента автономии.

Об этом говорится в Указе № 210/2009.

Так, второй ранг госслужащего в соответствии со статьей 26 Закона Украины «О государственной службе» присвоен министру экономики Автономной Республики Крым Светлане ВЕРБЕ, министру строительной политики и архитектуры Крыма Владимиру НИКОЛОВУ, министру труда и социальной политики автономии Раету СЕТТАРОВУ, крымскому министру финансов Павлу ТОКАРЕВУ, главе постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи и топливно-энергетического комплекса Виктору АГЕЕВУ, главе постоянной комиссии ВР Крыма по вопросам междунациональных отношений и проблемам депортированных граждан Ремзи ИЛЬЯСОВУ, руководителю постоянной комиссии ВР АРК мандатной, по вопросам депутатской этики, организации работы Верховной Рады и СМИ Григорию ИОФФЕ и главе постоянной комиссии Верховной Рады АР Крым по аграрным и земельным вопросам, вопросам экологии и рационального природопользования Олегу РУСЕЦКОМУ.