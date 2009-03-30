Иванова заменили на ЗУБРа

"Всеукраинская организация русских соотечественников" (ВОРС) избрала своим председателем учредителя межпарламентского объединения "За союз Украины, России и Белоруссии" (ЗУБР) Павла БАУЛИНА вместо депутата крымского парламента Валерия ИВАНОВА.

Об этом сообщает пресс-служба ПСПУ.

Заместителем председателя ВОРС избрана депутат Николаевского областного совета, лидер фракции Блока Наталии Витренко "Народная оппозиция" Лариса ШЕСЛЕР.

Кроме того, информбюро ПСПУ сообщает, что "премьер-министр оппозиционного правительства левых и левоцентристских партий" Наталия ВИТРЕНКО своим распоряжением исключила В.ИВАНОВА из состава правительства "за дискредитацию статуса" оппозиционного министра.

Как сообщалось, Центральный комитет Прогрессивной социалистической партии Украины решил исключить В.ИВАНОВА из рядов партии.

В.ИВАНОВ исключен «без права восстановления в партии» за «грубые политические ошибки, которые дискредитируют ПСПУ», а также за нарушение устава и программы политсилы.

Кроме того, пленум ЦК принял решение «заклеймить В.ИВАНОВА "предателем партии"».

ЦК требует от бывшего секретаря Крымского рескома ПСПУ сложить депутатские полномочия и передать партийное имущество.

ВОРС основана в ноябре 2008 года.