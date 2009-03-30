Крымский рыбинспектор наказывал вымышленных нарушителей

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении рыбинспектора, составившего за два месяца работы 29 поддельных протоколов об административных правонарушениях.

«Рыбинспектор действовал в придуманном мире, в котором он едва ли не каждый день выявлял нарушения и наказывал нарушителей», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Создание параллельного мира сотрудником крымского Азово-Черноморского государственного бассейнового управления охраны, использования и воспроизводства водных живых ресурсов и регулирования рыболовства квалифицировано прокуратурой по двум статьям Уголовного кодекса Украины, по ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 – злоупотребление служебным положением и должностной подлог.

Доказательства совершения этих преступлений будет рассматривать суд.