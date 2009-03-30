В структуре доходов Крыма курортная отрасль занимает лишь 7%
18:18, 30 марта 2009Крым
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Власти хотят развивать промышленность
В структуре доходов Крымской автономии курортная отрасль занимает всего 7,3%.
В этой связи, считает председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО, в автономии нужно развивать не только курорты, но также следует приветствовать приход инвестиций в промышленность. При этом, подчеркнул спикер автономии, «промышленное производство» должно быть экологически безвредным для полуострова.
Об этом крымский спикер заявил сегодня в эфире одной из местных радиостанций.
Руководитель парламента автономии также заявил, что успешность курортного сезона должна определяться финансовой составляющей в бюджете. «Главное, чтобы была финансовая составляющая по итогам курортного сезона», - заявил А.ГРИЦЕНКО.
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