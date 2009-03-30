Севастопольская «Батькивщина» хочет роспуска городского совета

Севастопольская городская организация Политической партии ”Всеукраинское объединение "Батькивщина" считает, что необходимо ставить вопрос о роспуске городского совета, или, ”как минимум, об отстранении его председателя” Валерия САРАТОВА.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении городской организации партии ”Батькивщина”.

В частности, Севастопольская городская организация этой партии считает незаконными решения состоявшейся 27 марта внеочередной сессии городского совета Севастополя, постановившей, в частности, что "в случае, если высшая власть страны не предпримет никаких реальных шагов по выводу страны из кризиса, депутаты Севастопольского горсовета намерены требовать от Верховной Рады Украины инициирования отставки президента и правительства Украины, а также проведения досрочных парламентских и президентских выборов в Украине".

В тексте заявления подчеркивается, что "председатель городского совета – должностное лицо первого ранга (В.САРАТОВ - УНИАН), и, согласно основным принципам службы в органах местного самоуправления, он в своей деятельности должен придерживаться закона и принципов верховенства права, и не допускать действий, которые могут вредить интересам государства".

Кроме того, как говорится в заявлении, "согласно статье 12 Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления", должностные лица местного самоуправления не могут быть организаторами и непосредственными участниками забастовок и иных действий, нарушающих закон, за это они могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с законом. То, что председатель горсовета как должностное лицо пытается прикрыться от уголовного преследования коллегиальным решением сессии, за которое проголосовали депутаты, подчиняясь принципу партийной дисциплины, не меняет сути дела".

В заявлении также подчеркивается: "И если ставить вопрос об отставке, то, в первую очередь, нужно ставить вопрос о роспуске городского совета, или, как минимум, об отстранении его председателя, то есть В.САРАТОВА”.

Как сообщал УНИАН, 27 марта на внеочередной сессии депутаты Севастопольского городского совета приняли обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО. В частности, в обращении депутатов говорится, что "высшее руководство страны не способно использовать имеющиеся возможности, для того, чтобы спасти национальную экономику и, прежде всего, экспортные, бюджетообразующие отрасли, к которым относятся металлургия, машиностроение и агропромышленный комплекс".

Депутаты горсовета намерены требовать от Верховной Рады инициирования отставки Президента и правительства, а также проведения досрочных парламентских и президентских выборов, если они не предпримут никаких реальных шагов по выводу страны из кризиса,

Горсовет также потребовал от Президента отправить в отставку главу администрации Сергея КУНИЦЫНА, которому две трети депутатов почти 9 месяцев назад выразили недоверие.

Перед принятием обращения председатель горсовета В.САРАТОВ заявил, что одновременные выборы Президента и Верховной Рады осенью этого года положат начало выходу из кризиса, потому что при нынешнем раскладе политических сил, когда отсутствуют совместные усилия всех ветвей власти, "выбраться стране из тупика будет невозможно".