Севастополь завершит отопительный сезон 1 апреля

В Севастополе 1 апреля будет завершен отопительный сезон. Долги за газ составляют 52 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам на брифинге начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Севастопольской городской государственной администрации Владимир ХИБУЧЕНКО.

В то же время, отметил В.ХИБУЧЕНКО, прекращение сезона «не значит, что мы не будем оказывать такую услугу как отопление и горячее водоснабжение». Как сказал он, согласно одному из пунктов подписанного соответствующего распоряжения главы горадминистрации Сергея КУНИЦЫНА, с 1 по 15 апреля будет обеспечено отопление социальных объектов, в особенности там, где есть автономные котельные.

По мнению начальника Управления ЖКХ, минувший отопительный сезон был «достаточно удачным» прежде всего потому, что в 2008 году в рамках подготовки к отопительному сезону было «как никогда много сделано». Он отметил, что «менее 6 месяцев назад мы впервые за все время на начало отопительного сезона вышли без долгов за газ и электроэнергию, а по состоянию на 1 января мы имели задолженность за газ в сумме 11,7 млн. грн.». Вместе с тем, как отметил В.ХИБУЧЕНКО, «на 1 апреля мы имеем как никогда большой долг за газ - 52 млн. грн.».

Представитель руководства города также сообщил, что предусмотренная в городском бюджете на текущий год дотация для ЖКХ в размере 68 млн. грн. практически вся уже израсходована.