Партия регионов не частная лавочка
Анатолий Гриценко против приватизации
Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что никому не позволено приватизировать Крымскую организацию Партии регионов.
«Партия регионов не частная лавочка, чтобы кто-то её приватизировал: то ли КИСЕЛЁВ (лидер крымской парторганизации, нардеп Василий КИСЕЛЁВ), то ли ещё кто-нибудь. Это более 50-ти тысяч членов партии (крымской парторганизации) – люди грамотные, люди, болеющие за своё дело», – сказал крымский спикер-«регионал» сегодня в прямом эфире «Транс-М-радио».
А.ГРИЦЕНКО заявил, что все кадровые вопросы, в случае необходимости, будут решаться на партконференции. «Если будет в этом необходимость, то все кадровые вопросы расставят однопартийцы на партийной конференции», – сказал он.
По словам А.ГРИЦЕНКО, партия – это «живой организм», в ней есть место для дискуссии «в плане оценки событий» в общественно-политической и социально-экономической сферах. «Дискуссия есть, она нужна, она необходима. Другое дело – какой объем дискуссий нужно выносить в средства массовой информации, а какой нужно гасить на политсоветах и исполкомах партии, на партконференции», – добавил А.ГРИЦЕНКО.
Он напомнил, что глава ПР Виктор ЯНУКОВИЧ призвал регионалов Крыма дружно работать. «Лидер сказал одно: надо работать, надо работать дружно, и готовиться к выборам. К чему я и призываю наших крымчан», – заявил спикер автономии.
Как сообщал УНИАН, 26 марта в Крыму В.ЯНУКОВИЧ потребовал немедленно прекратить интриги внутри крымской парторганизации. «Я последний раз предупредил и КИСЕЛЕВА, и Анатолия Павловича (ГРИЦЕНКО): не наведут порядок, пусть пеняют потом на себя», – заявил В.ЯНУКОВИЧ.