СБУ передала в Крым книги о голодоморе

Служба безопасности Украины передала ряду высших учебных заведений страны книги и документальные фильмы о голодоморе, созданные на основе рассекреченных архивных материалов.

Как сообщает пресс-служба СБУ, книги и фильмs переданы ВУЗам Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и Автономной Республики Крым.

Ряд научных, публицистических, справочных изданий и документальных фильмов, посвященных тематике голодомора 1932-1933 годов в Украине, стали результатом сотрудничества СБУ с Украинским Институтом национальной памяти.

В Крыму литература поступила в крупнейший вуз полуострова – Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского.